Екатеринбург

Профиль пользователя Edisson

О себе Из нового люблю StandUp , открывать гострономические места. Приятное общение и чувство юмора в человеке главное. Я ща правду и человеческое отношение.

Был в сети на этой неделе

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