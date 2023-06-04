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Екатеринбург
Профиль пользователя Edisson

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О себе

Из нового люблю StandUp , открывать гострономические места. Приятное общение и чувство юмора в человеке главное. Я ща правду и человеческое отношение.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🏫 Учеба🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хотел бы сходить в пампури. Не был там ..

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Откликнулся 1 участник
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