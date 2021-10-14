Отец. Муж. Строитель. Катаюсь на велосипеде, роликах, электросамокате, играем в настолки (кухандель, руммикуб, колонизаторы, шахматы, покер). !!!ВНИМАНИЕ!!! Почти всегда и везде участвует сын 7л и племянник 13л, поэтому наши «тусовки» веселые и классные только для отцов и мам с детьми. Хочется сколотить «банду» для совместных покатушек на велике (пока нас 6), для совместной игры в стритбол, волейбол, пионербол, настольный и большой теннис, бадминтон, совместных выходов на водоем с целью отдохнуть у костра.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

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