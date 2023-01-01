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Екатеринбург
В данный момент жизни пытаюсь сменить профессию и восстановится после токсичной работы, поэтому стараюсь делать то, что откладывал до этого: учусь в свое удовольствие (кинодраматургии), гуляю по городу и изучаю новые места, слушаю подкасты (история и трукрайм) и пытаюсь пробудить творческий потенциал, который был куда-то зарыт ещё в старшей школе.
Екатеринбург
Профиль пользователя DmitriiMas
О себе
В данный момент жизни пытаюсь сменить профессию и восстановится после токсичной работы, поэтому стараюсь делать то, что откладывал до этого: учусь в свое удовольствие (кинодраматургии), гуляю по городу и изучаю новые места, слушаю подкасты (история и трукрайм) и пытаюсь пробудить творческий потенциал, который был куда-то зарыт ещё в старшей школе.
Борюсь со стереотипным мышлением и своими страхами нового и непривычного🤯
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога
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