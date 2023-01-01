О себе

В данный момент жизни пытаюсь сменить профессию и восстановится после токсичной работы, поэтому стараюсь делать то, что откладывал до этого: учусь в свое удовольствие (кинодраматургии), гуляю по городу и изучаю новые места, слушаю подкасты (история и трукрайм) и пытаюсь пробудить творческий потенциал, который был куда-то зарыт ещё в старшей школе.

Борюсь со стереотипным мышлением и своими страхами нового и непривычного🤯