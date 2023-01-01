Екатеринбург

Профиль пользователя Dimitri4321

О себе Занимаюсь спортом для поддержания формы. Нравятся сериалы HBO. Люблю дискотеку 90х) Интересуюсь видеоиграми, в основном ретро. Фильмы про американских бандитов - моё всё)

Был в сети на прошлой неделе

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