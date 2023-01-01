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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Dimitri4321
О себе
Занимаюсь спортом для поддержания формы. Нравятся сериалы HBO. Люблю дискотеку 90х) Интересуюсь видеоиграми, в основном ретро. Фильмы про американских бандитов - моё всё)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать
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