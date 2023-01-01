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Екатеринбург
Профиль пользователя Dimitri4321

фото пользователя Dimitri4321

О себе

Занимаюсь спортом для поддержания формы. Нравятся сериалы HBO. Люблю дискотеку 90х) Интересуюсь видеоиграми, в основном ретро. Фильмы про американских бандитов - моё всё)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🖼 Выставка / музей

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поиграть в настолки, видеоигры

Участие в других событиях

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

познакомиться с новыми людьми, пообщаться, погулять

Откликнулось 12 участников

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Екатеринбург → активный отдых

Поиграть в настолки

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