О себе

Кухонная философия занимает определённое место в моем сердечке. Люблю поразгонять прикольные, необычные темы: от банальных (что появилось раньше - курица или яйцо) до абсурдных (а что если мы всего лишь бактерии в каком-то гигантском организме?).

Занимаюсь спортом: на постоянной основе футболом, играю в команде, реже (но более-менее регулярно) - боксом. Катаюсь на велосипеде, играю в большой теннис. Зимой, конечно, сноуборд. За компанию не против сыграть в волейбол или баскетбол.

Люблю активный отдых, прогулки, вылазки в горы (если знаете прикольные и доступные маршруты, буду вдвойне рад). Нравится находить и посещать новые локации как в городе, так и за его пределами.

Люблю книги, фильмы, музыку да и в целом искусство. Особенно, если за ним стоит что-то большее, чем просто коммерция. Люблю во всем этом поразбираться, поискать смыслы, вникнуть в детали.

На самом деле, сфера моих интересов шире, но все здесь не описать) с удовольствием поделюсь при не посредственном общении. Буду рад новым знакомствам, пол неважен:)