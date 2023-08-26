Екатеринбург
Профиль пользователя dimchy
О себе
Кухонная философия занимает определённое место в моем сердечке. Люблю поразгонять прикольные, необычные темы: от банальных (что появилось раньше - курица или яйцо) до абсурдных (а что если мы всего лишь бактерии в каком-то гигантском организме?).
Занимаюсь спортом: на постоянной основе футболом, играю в команде, реже (но более-менее регулярно) - боксом. Катаюсь на велосипеде, играю в большой теннис. Зимой, конечно, сноуборд. За компанию не против сыграть в волейбол или баскетбол.
Люблю активный отдых, прогулки, вылазки в горы (если знаете прикольные и доступные маршруты, буду вдвойне рад). Нравится находить и посещать новые локации как в городе, так и за его пределами.
Люблю книги, фильмы, музыку да и в целом искусство. Особенно, если за ним стоит что-то большее, чем просто коммерция. Люблю во всем этом поразбираться, поискать смыслы, вникнуть в детали.
На самом деле, сфера моих интересов шире, но все здесь не описать) с удовольствием поделюсь при не посредственном общении. Буду рад новым знакомствам, пол неважен:)
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