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Екатеринбург
Профиль пользователя dimchy

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О себе

Кухонная философия занимает определённое место в моем сердечке. Люблю поразгонять прикольные, необычные темы: от банальных (что появилось раньше - курица или яйцо) до абсурдных (а что если мы всего лишь бактерии в каком-то гигантском организме?).
Занимаюсь спортом: на постоянной основе футболом, играю в команде, реже (но более-менее регулярно) - боксом. Катаюсь на велосипеде, играю в большой теннис. Зимой, конечно, сноуборд. За компанию не против сыграть в волейбол или баскетбол.
Люблю активный отдых, прогулки, вылазки в горы (если знаете прикольные и доступные маршруты, буду вдвойне рад). Нравится находить и посещать новые локации как в городе, так и за его пределами.
Люблю книги, фильмы, музыку да и в целом искусство. Особенно, если за ним стоит что-то большее, чем просто коммерция. Люблю во всем этом поразбираться, поискать смыслы, вникнуть в детали.
На самом деле, сфера моих интересов шире, но все здесь не описать) с удовольствием поделюсь при не посредственном общении. Буду рад новым знакомствам, пол неважен:)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💃 Потанцевать

События пользователя

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Сходить на концерт Мукки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anaesthesia

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять вечером🥺

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя whathaveubecome

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Angelinalove777

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя masha_sever

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

познакомиться с новыми людьми, пообщаться, погулять

Откликнулось 8 участников

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