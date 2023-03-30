Люблю кататься на велосипеде, занимаюсь мотокроссом, обожаю мотоциклы, люблю Stand-Up комедию, посещаю муз. концерты где играет оркестр современную музыку, люблю слушать рок и метал, люблю гитарный блюз, увлекаюсь настолкой Warhammer 40000, иногда играю в компьютерные игры.

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия ☣️ Токсичность

Екатеринбург → сходить на мероприятие "Другой оркестр" The Prodigy - Rave forever! В клубе "Свобода".

Москва → Другое У кого есть дети?

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.