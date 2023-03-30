Немного о себе:) Есть маленький аквариум 200 литров. Хочу ещё парочку, но побольше. Люблю рыбок. Много путешествую по работе. Мне повезло, что моя работа это мое хобби. Любимые компьютерные игры: герои меча и магии 3; эпоха империй 2; Старкрафт; ведьмак. Люблю живое общение и конструктивную критику.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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