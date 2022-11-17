Екатеринбург
Профиль пользователя DianaKi
О себе
Обожаю посещать спектакли,мюзиклы,выставки
Еще любитель острых ощущений,аттракционы,квесты или просто побеситься😀
А также нравятся прогулки,посиделки в кафе,ресторанах,сходить в кино на фильм тоже не против(люблю ужасы,триллеры,детективы)
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
найти подруг 💘💘💘
Научиться танцевать
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
Пойти гулять прям сейчас
Сходить потусить, классно провести время
Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️
Хочу собрать компанию для игры в волейбол
Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))
Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)
Сходить вечером куда-нибудь
Ищу компанию для прогулки🤗 ( место « остров мечты»)
Провести время в твоем любимом кафе и поболтать🙋🏼♀️
Аквапарк карибия
Прогуляемся по патрикам
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