Екатеринбург
Профиль пользователя DianaKi

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О себе

Обожаю посещать спектакли,мюзиклы,выставки
Еще любитель острых ощущений,аттракционы,квесты или просто побеситься😀
А также нравятся прогулки,посиделки в кафе,ресторанах,сходить в кино на фильм тоже не против(люблю ужасы,триллеры,детективы)

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг,чтобы классно проводить вместе время💄💅

Москва → собрать компанию

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → прогуляться, перекусить

Встречусь сегодня за кальяном

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подруг 💘💘💘

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя So_rrina
Москва → Другое

Сходить потусить, классно провести время

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

маленькое фото пользователя kukota
Москва → Другое

Хочу собрать компанию для игры в волейбол

маленькое фото пользователя Anne6
Екатеринбург → Другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna
Екатеринбург → Другое

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

маленькое фото пользователя hydya
Екатеринбург → Другое

Сходить вечером куда-нибудь

маленькое фото пользователя Ana.U
Москва → Другое

Ищу компанию для прогулки🤗 ( место « остров мечты»)

маленькое фото пользователя Annn23
Екатеринбург → Другое

Провести время в твоем любимом кафе и поболтать🙋🏼‍♀️

Москва → Другое

Аквапарк карибия

маленькое фото пользователя yulanya
Москва → Другое

Прогуляемся по патрикам

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