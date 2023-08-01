Екатеринбург
Профиль пользователя Diana89

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О себе

Уединение с природой люблю рыбалку вечерние прогулки э....

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь

События пользователя

Первоуральск → пообщаться

Не хватает общения в общем 😔

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