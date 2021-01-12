Екатеринбург
Профиль пользователя Derzky_Yoghik

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О себе

Бываю разной. Ищу аналоги.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anaesthesia
Екатеринбург → Другое

Предлагаю погулять вечером🥺

маленькое фото пользователя deffirry
Екатеринбург → Другое

Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

маленькое фото пользователя Motoniash
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу🥺😔

маленькое фото пользователя NatCat
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Ismail005
Екатеринбург → Другое

Не чего не хочу

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