Слушаю разную музыку... Начинаю от Круга, заканчивая к-попом, люблю психологию, гулять по ночному городу и много смеяться

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн

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