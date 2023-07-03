Екатеринбург
Профиль пользователя dasha97

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О себе

Привет, всем меня зовут Дарья, мне 25 лет я из Екатеринбурга. Я очень хочу найти себе самую-самую лучшую подругу встретиться, погулять там, посидеть в кафе. Живу я на жой, и я надеюсь, тут найдётся самая лучшая подруга.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Перекусить в кафе

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться и попить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marisol
Екатеринбург → Другое

Хочу найти друзей

маленькое фото пользователя whathaveubecome
Екатеринбург → Другое

прогуляться

маленькое фото пользователя Angelinalove777
Екатеринбург → Другое

Я хочу прогуляться

маленькое фото пользователя MariaFlores
Екатеринбург → Другое

Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

маленькое фото пользователя Motoniash
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу🥺😔

маленькое фото пользователя Katy0806
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу для общения и отдыха.

маленькое фото пользователя Anzela
Екатеринбург → Другое

Погулять,встретиться

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Прогуляться, пообщаться, посмеяться

маленькое фото пользователя Alenka20
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу

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Найти подругу)

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Погулять развеется

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Екатеринбург → Другое

чем заняться вечером :с

маленькое фото пользователя Mark
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Внезапность

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Ищу подругу,общения,отдых, прогулки 😌

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.