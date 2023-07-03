Екатеринбург
Профиль пользователя dasha97
О себе
Привет, всем меня зовут Дарья, мне 25 лет я из Екатеринбурга. Я очень хочу найти себе самую-самую лучшую подругу встретиться, погулять там, посидеть в кафе. Живу я на жой, и я надеюсь, тут найдётся самая лучшая подруга.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу найти друзей
прогуляться
Я хочу прогуляться
Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу
Хочу найти подругу🥺😔
Ищу подругу для общения и отдыха.
Погулять,встретиться
Прогуляться, пообщаться, посмеяться
Хочу найти подругу
Найти подругу)
Погулять развеется
чем заняться вечером :с
Внезапность
Ищу подругу,общения,отдых, прогулки 😌
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