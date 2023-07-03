Люблю слушать музыку разную, меломан. Зависит в основном от настроения. Увлечение есть одно, рисую, и очень даже неплохо. Люблю гулять, смотреть на небо 🌠

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

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