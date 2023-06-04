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Екатеринбург
Профиль пользователя Darya0420

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О себе

Недавно переехала в Екатеринбург, хотелось бы найти друзей, с которыми можно было бы классно провести время вместе)

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя YanaN
Екатеринбург → Другое
В поиске подруги 👯‍♀️
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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.