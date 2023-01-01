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Екатеринбург
Меломан, часто слушаю музыку и хожу на концерты :)
Екатеринбург
Профиль пользователя Darly
О себе
Меломан, часто слушаю музыку и хожу на концерты :)
Люблю творчество - рисую, вяжу, мастерю.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн
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