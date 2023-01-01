Екатеринбург

Профиль пользователя Darly

О себе Меломан, часто слушаю музыку и хожу на концерты :)

Люблю творчество - рисую, вяжу, мастерю.

Была в сети на прошлой неделе

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