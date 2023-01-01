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Екатеринбург
Профиль пользователя Darly

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О себе

Меломан, часто слушаю музыку и хожу на концерты :)
Люблю творчество - рисую, вяжу, мастерю.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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