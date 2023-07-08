Екатеринбург
Профиль пользователя dariabogun97
О себе
Я Дарья мне 25 лет очень люблю готовить живу г Екатеринбург ищу подругу просто прогуляться
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Предлагаю погулять вечером🥺
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу для общения и отдыха.
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу
Екатеринбург → Другое
выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу,общения,отдых, прогулки 😌
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, перекусить, пофоткаться
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