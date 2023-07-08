Екатеринбург
Профиль пользователя dariabogun97

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фото #2 пользователя dariabogun97

О себе

Я Дарья мне 25 лет очень люблю готовить живу г Екатеринбург ищу подругу просто прогуляться

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Перекусить и попить кофейку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anaesthesia
Екатеринбург → Другое

Предлагаю погулять вечером🥺

маленькое фото пользователя Katy0806
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу для общения и отдыха.

маленькое фото пользователя NatCat
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Any_Whale
Екатеринбург → Другое

выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

маленькое фото пользователя Leksa1707
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу,общения,отдых, прогулки 😌

маленькое фото пользователя Cannon
Екатеринбург → Другое

Прогуляться, перекусить, пофоткаться

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