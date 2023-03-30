Занимаюсь спортом Работаю в индустрии красоты У меня есть семья Я замужем Я счастливый человек Но в моей жизни не хватает подруги , с которой можно провести выходные , вечер , путешествия совместные, сходить в кино , в театр или в бар )

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Екатеринбург → активный отдых Сходить в театр или в кино , в бар ))) пообщаться, познакомиться

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