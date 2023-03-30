Люблю играть в волейбол, баскетбол, психологию. Творческая личность, нравится изучать что то новое. С каждым днем познаю себя и узнаю что то новое Занимаюсь волонтерством, благодаря этому моя жизнь становится весёлой, разнообразной и прекрасной

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн

🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎮 Видеоигры 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Екатеринбург → прогуляться, перекусить Да, хочу того, .. знаю чего

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