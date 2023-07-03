Екатеринбург
Профиль пользователя DaKi

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада компании

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Wladislowa
Екатеринбург → Другое

На следующей неделе

маленькое фото пользователя Leksa1707
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу,общения,отдых, прогулки 😌

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