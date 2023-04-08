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Екатеринбург
Профиль пользователя Christianakuz

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О себе

Ищу бесбашенную подругу, с которой можно и выпить, и поболтать. Вообще я за любой кипиш

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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