Екатеринбург

Профиль пользователя Christianakuz

О себе Ищу бесбашенную подругу, с которой можно и выпить, и поболтать. Вообще я за любой кипиш

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