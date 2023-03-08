О себе

музыкант, немножко художник, много инженер) сноуборд/велосипед, философия/психология, люблю поговорить о мире и концептуальном, и душевно посидеть дома и фестивалить несколько дней подряд. в потоке, в ресурсе, в заёбе и на чилле одновременно - очень деятельный гедонист)