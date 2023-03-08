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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя choice
О себе
музыкант, немножко художник, много инженер) сноуборд/велосипед, философия/психология, люблю поговорить о мире и концептуальном, и душевно посидеть дома и фестивалить несколько дней подряд. в потоке, в ресурсе, в заёбе и на чилле одновременно - очень деятельный гедонист)
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