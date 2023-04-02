Екатеринбург
Профиль пользователя chatter

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О себе

Всем привет, несколько лет назад "выпала из обоймы" социума, сейчас желаю наверстать. Легка в общении, мастер нестандартного разруливания различных житейских ситуаций, хороший слушатель и отличная жилетка. Юмор несколько черноват и циничен, но как по мне - это плюс! :) Ищу собеседников любого пола.

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность

Не нравится:

📺 Политика 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Убить время за интересной болтовнёй

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Поиграть в боулинг! Не была лет 10 как минимум!

Участие в других событиях

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Екатеринбург → Другое

Встретиться в кафе

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Москва → Другое

Что делать, когда всё задолбало? :))

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Москва → Другое

Знакомство утром в четверг

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Екатеринбург → Другое

Если кому-то скучно

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