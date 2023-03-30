Екатеринбург
Профиль пользователя Cannon
О себе
Нравится эстетика, фото, также вкусная еда в красивых местах. Иногда хожу на выставки, в театр. Люблю тренировки в зале и плавать, не пью алкоголь и не переношу запах сигаретного дыма
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
прогуляться
Я хочу прогуляться
Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺
Академический на связи
Хочу найти подругу🥺😔
Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)
Погулять,встретиться
Сходить вечером куда-нибудь
Найти подругу)
Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗
Встретиться в кафе
Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))
Погулять вечером
Прогуляться, насладиться летом
Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)
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