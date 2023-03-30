Екатеринбург
Профиль пользователя Cannon

фото пользователя Cannon
фото #2 пользователя Cannon

О себе

Нравится эстетика, фото, также вкусная еда в красивых местах. Иногда хожу на выставки, в театр. Люблю тренировки в зале и плавать, не пью алкоголь и не переношу запах сигаретного дыма

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Съездить в Сысерть «лето на заводе»

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, пофоткаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя whathaveubecome
Екатеринбург → Другое

прогуляться

маленькое фото пользователя Angelinalove777
Екатеринбург → Другое

Я хочу прогуляться

маленькое фото пользователя deffirry
Екатеринбург → Другое

Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

маленькое фото пользователя Nataa
Екатеринбург → Другое

Академический на связи

маленькое фото пользователя Motoniash
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу🥺😔

маленькое фото пользователя Enzhe
Екатеринбург → Другое

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

маленькое фото пользователя Anzela
Екатеринбург → Другое

Погулять,встретиться

маленькое фото пользователя hydya
Екатеринбург → Другое

Сходить вечером куда-нибудь

маленькое фото пользователя Amor_faty
Екатеринбург → Другое

Найти подругу)

маленькое фото пользователя Evgenia........a
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

маленькое фото пользователя Vikos
Екатеринбург → Другое

Встретиться в кафе

маленькое фото пользователя Anne6
Екатеринбург → Другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

маленькое фото пользователя Alexrandra
Екатеринбург → Другое

Погулять вечером

Екатеринбург → Другое

Прогуляться, насладиться летом

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna
Екатеринбург → Другое

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

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