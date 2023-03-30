Нравится эстетика, фото, также вкусная еда в красивых местах. Иногда хожу на выставки, в театр. Люблю тренировки в зале и плавать, не пью алкоголь и не переношу запах сигаретного дыма

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

Екатеринбург → Другое Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Екатеринбург → Другое Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

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