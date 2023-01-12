Екатеринбург
Профиль пользователя Beta

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О себе

Скромный парень, люблю рок и видеоигры

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Еду в Челябинск на фестиваль Пляж.

Екатеринбург → пообщаться

Ищу единомышленника поиграть в eu4

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