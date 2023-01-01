⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Belozerskayaaa

фото пользователя Belozerskayaaa

О себе

Ищу друзей и подруг. Поговорить и встретиться. Увлекаюсь эзотерикой, таро, йогой и очень хочу путешествовать 🤗

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить на концерт Дианы Арбениной

маленькое фото пользователя Simon11
Откликнулся 1 участник

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти тех, с кем можно куда то сходить и классно провести время

маленькое фото пользователя Lina27
маленькое фото пользователя Irishka165
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 246 участников

маленькое фото пользователя Anne6

Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя YanaN

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 👯‍♀️

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Olya.K

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Найти близких по духу и интересам людей

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Bastetika

Екатеринбург → активный отдых

Съездить на природу

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Chadai

Екатеринбург → другое

Снимать контент для Ютуб, Вк, Инста.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Derzky_Yoghik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sashulya

Екатеринбург → другое

Сходить в караоке💃🎤

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя EvaMar

Екатеринбург → пообщаться

Прогуляться в Центре города

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

маленькое фото пользователя Gelya_nelson
маленькое фото пользователя hydya
маленькое фото пользователя St.Aney
маленькое фото пользователя ekaterina10
маленькое фото пользователя Jimm_Morrison
маленькое фото пользователя Renat27
маленькое фото пользователя Alexrandra
маленькое фото пользователя Mark
маленькое фото пользователя Mishanya
маленькое фото пользователя Sokh
маленькое фото пользователя atomarh
маленькое фото пользователя Mixa.33
маленькое фото пользователя Kse_nia
маленькое фото пользователя Anka_huliganka
маленькое фото пользователя Ol4ik
маленькое фото пользователя Grapefruit
маленькое фото пользователя Juju
маленькое фото пользователя Marick
маленькое фото пользователя Kosmo_ma
маленькое фото пользователя Stasya1
маленькое фото пользователя Anna36
маленькое фото пользователя Mixiz
маленькое фото пользователя Anton85
маленькое фото пользователя Derzky_Yoghik
маленькое фото пользователя RealLexus
маленькое фото пользователя MarinkaGrey
маленькое фото пользователя Enzhe
маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам