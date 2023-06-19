Летом походы, Бегаю, зимой катаюсь на сноуборде и лыжах Люблю активный отдых и путешествия Люблю новые компании и игры на знакомства- тимбилдинг Домашний кондитер - за вкусными тортами и десертами можете обращаться ко мне😉 Хочу новое окружение Тем более сейчас лето Давайте объединяться - тусовки, походы, посиделки на летниках/бары/рестораны, выезды на озеро или Уральские горы ) Машины нет - но если и у вас тоже, то есть электрички/автобусы/бла бла Кар … особо экстремальные - автостоп ) был и такой опыт

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать

😓 Обсудить проблемы

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.