Екатеринбург
Профиль пользователя Bastetika
О себе
Летом походы,
Бегаю, зимой катаюсь на сноуборде и лыжах
Люблю активный отдых и путешествия
Люблю новые компании и игры на знакомства- тимбилдинг
Домашний кондитер - за вкусными тортами и десертами можете обращаться ко мне😉
Хочу новое окружение
Тем более сейчас лето
Давайте объединяться - тусовки, походы, посиделки на летниках/бары/рестораны, выезды на озеро или Уральские горы )
Машины нет - но если и у вас тоже, то есть электрички/автобусы/бла бла Кар … особо экстремальные - автостоп ) был и такой опыт
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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