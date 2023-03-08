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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Baphomet
О себе
Открыл в себе певца караоке. Люблю настолки, в основном по типу активити, алиас. Возле меня снова открылась "Нирвана" а я до сих пор там не был.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
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