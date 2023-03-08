⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Baphomet

фото пользователя Baphomet

О себе

Открыл в себе певца караоке. Люблю настолки, в основном по типу активити, алиас. Возле меня снова открылась "Нирвана" а я до сих пор там не был.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика🍿 Сходить в кино💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

маленькое фото пользователя Katy0806
маленькое фото пользователя Leksa1707
маленькое фото пользователя Alexxandra
маленькое фото пользователя midkhatova
маленькое фото пользователя Kr.Vitalevna
маленькое фото пользователя atomarh
маленькое фото пользователя AnyaEkb29
маленькое фото пользователя Lyka
маленькое фото пользователя Lyaisan04
маленькое фото пользователя Yuzhik
маленькое фото пользователя User_Nat
маленькое фото пользователя Mixiz
маленькое фото пользователя AlexS8
маленькое фото пользователя Anna_17
маленькое фото пользователя Bastetika
маленькое фото пользователя Andre111
маленькое фото пользователя NatCat
маленькое фото пользователя Roman93
маленькое фото пользователя Katamaranov
маленькое фото пользователя Arzu23
маленькое фото пользователя Belozerskayaaa
маленькое фото пользователя MarinkaGrey
маленькое фото пользователя Anton85
маленькое фото пользователя Annn23
маленькое фото пользователя Ismail005
маленькое фото пользователя Focalors
маленькое фото пользователя tanya_tg
маленькое фото пользователя Celena

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам