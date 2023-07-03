Графический дизайнер и фронтенд-разработчик. На темы для разговоров нету табу, но есть условие "будьте откровенными". Люблю прогулки на свежем воздухе. 29 июня прилечу в Питер на пару дней.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

Екатеринбург → Другое Найти людей , для совместного время провождения

Пермь → Другое ребят ,давайте поговорим о чем нибудь 💌

Екатеринбург → Другое Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.