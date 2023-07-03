Екатеринбург
Профиль пользователя atomarh

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О себе

Графический дизайнер и фронтенд-разработчик. На темы для разговоров нету табу, но есть условие "будьте откровенными". Люблю прогулки на свежем воздухе. 29 июня прилечу в Питер на пару дней.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sashika
Екатеринбург → Другое

Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

маленькое фото пользователя Mari1311
Екатеринбург → Другое

Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

маленькое фото пользователя Alaii
Пермь → Другое

ребят ,давайте поговорим о чем нибудь 💌

маленькое фото пользователя NikName
Екатеринбург → Другое

Найти людей , для совместного время провождения

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