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Екатеринбург
Профиль пользователя atika

фото пользователя atika

О себе

люблю ic3peak💔 хочу танцевать ночью на крыше

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь🎭 Театр

События пользователя

Екатеринбург → собрать компанию

пофоткаться, потанцевать, поснимать сумасшедшие видяшки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DianaKi

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг,чтобы классно проводить вместе время💄💅

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Simon11

Екатеринбург → собрать компанию

ищу компанию людей

Откликнулся 1 участник

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