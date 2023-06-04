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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя atika
О себе
люблю ic3peak💔 хочу танцевать ночью на крыше
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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