Екатеринбург
Профиль пользователя art4
О себе
Люблю общаться обо всем) умею слушать и слышать!
Музыка разная нравится
Спорт на турниках, для поддержки тонуса
Интересно все новое
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.