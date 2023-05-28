Екатеринбург
Профиль пользователя art4

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фото #2 пользователя art4

О себе

Люблю общаться обо всем) умею слушать и слышать!
Музыка разная нравится
Спорт на турниках, для поддержки тонуса
Интересно все новое

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Интересные мысли и общение.

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