🎉Недавно в Екатеринбурге 🤼‍♂️🏋️‍♂️Борец (дзюдо, БЖЖ, грэпплинг), бегаю, занимаюсь в зале. 🎶Меломан (слушаю всё, от Мияги до Цоя, но любимый жанр - рок) 📊Криптан и инвестор (Криптан - это трейдер, скальпер, арбитражник, майнер, программист, финансист, математик, аналитик, инвестор, айдропер, стейкер и много, очень много других матюков!) При этом по базе являюсь гуманитарием) ✅ Вообще многогранный человек, занимаюсь разными вещами, имею в своём городе огромный круг общения, но есть лишь два настоящих друга. P.s. Друг для меня - не просто слово

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

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