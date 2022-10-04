Екатеринбург
Профиль пользователя ARSUHA
О себе
🎉Недавно в Екатеринбурге
🤼♂️🏋️♂️Борец (дзюдо, БЖЖ, грэпплинг), бегаю, занимаюсь в зале.
🎶Меломан (слушаю всё, от Мияги до Цоя, но любимый жанр - рок)
📊Криптан и инвестор (Криптан - это трейдер, скальпер, арбитражник, майнер, программист, финансист, математик, аналитик, инвестор, айдропер, стейкер и много, очень много других матюков!) При этом по базе являюсь гуманитарием)
✅ Вообще многогранный человек, занимаюсь разными вещами, имею в своём городе огромный круг общения, но есть лишь два настоящих друга.
P.s. Друг для меня - не просто слово
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
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