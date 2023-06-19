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Екатеринбург
Профиль пользователя Anya34

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О себе

Мне 34 года. Ищу новые знакомства друзей. Ходить гулять, в кино, театры, кафе, клубы, путешествия и тд))

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🎮 Видеоигры
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