Екатеринбург
Профиль пользователя Anton37
О себе
Нравятся советские песни и советские фильмы.
Нравится очень выбраться на природу, отдохнуть от суеты. Больше всего люблю гулять по горам. Летом ещё катаюсь на велосипеде.
Нравится играть в шахматы и коллективные игры.
Не пью алкоголь и не курю.
Ищу друзей для общения.
Профиль обновлён 20 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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