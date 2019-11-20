Екатеринбург
Профиль пользователя ANTohuo
О себе
Позитивный человек с хорошим чувством юмора
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм
События пользователя
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Хочу найти друзей
Казань → Другое
Хочу найти новые общения/друзей.
Екатеринбург → Другое
Предлагаю погулять вечером🥺
Екатеринбург → Другое
прогуляться
Екатеринбург → Другое
Я хочу прогуляться
Москва → Другое
пообщаться👯♀️
Екатеринбург → Другое
Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу
Екатеринбург → Другое
Академический на связи
Екатеринбург → Другое
Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время
Екатеринбург → Другое
Прогулки, посещение любых мероприятий, движ
Екатеринбург → Другое
Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Погулять развеется
Екатеринбург → Другое
Найти людей , для совместного время провождения
Екатеринбург → Другое
Ищу людей для контента на твич.
Екатеринбург → Другое
Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.