Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Екатеринбург → прогуляться, перекусить Провести время в твоем любимом кафе и поболтать🙋🏼‍♀️

Екатеринбург → Другое Пошли тусить на день города)

Екатеринбург → Другое Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Екатеринбург → Другое Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.