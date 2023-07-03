Екатеринбург
Профиль пользователя Annn23

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О себе

Недавно переехала в Екб, ищу новые знакомства 💁🏼‍♀️

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время в твоем любимом кафе и поболтать🙋🏼‍♀️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olga00
Екатеринбург → Другое

Буду рада новым друзьям :)

маленькое фото пользователя Enzhe
Екатеринбург → Другое

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

маленькое фото пользователя Vikos
Екатеринбург → Другое

Встретиться в кафе

маленькое фото пользователя Mosya
Екатеринбург → Другое

Прогуляться, пообщаться, посмеяться

маленькое фото пользователя Wladislowa
Екатеринбург → Другое

На следующей неделе

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna
Екатеринбург → Другое

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

маленькое фото пользователя Anne6
Екатеринбург → Другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

маленькое фото пользователя hydya
Екатеринбург → Другое

Сходить вечером куда-нибудь

маленькое фото пользователя Amor_faty
Екатеринбург → Другое

Найти подругу)

маленькое фото пользователя Alexrandra
Екатеринбург → Другое

Погулять вечером

маленькое фото пользователя Lyaisan04
Екатеринбург → Другое

Пошли тусить на день города)

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Другие пользователи из города Екатеринбург

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.