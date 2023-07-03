Екатеринбург
Профиль пользователя Annn23
О себе
Недавно переехала в Екб, ищу новые знакомства 💁🏼♀️
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Буду рада новым друзьям :)
Екатеринбург → Другое
Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)
Екатеринбург → Другое
Встретиться в кафе
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, пообщаться, посмеяться
Екатеринбург → Другое
На следующей неделе
Екатеринбург → Другое
Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)
Екатеринбург → Другое
Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))
Екатеринбург → Другое
Сходить вечером куда-нибудь
Екатеринбург → Другое
Найти подругу)
Екатеринбург → Другое
Погулять вечером
Екатеринбург → Другое
Пошли тусить на день города)
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