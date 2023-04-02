Екатеринбург
Профиль пользователя Anne6
О себе
24 года, работаю на удаленке. По образованию переводчик, а по факту работаю в IT). Рисую (пытаюсь), читаю/смотрю все жанры, но больше всего люблю детективы, фантастику. Летом - велосипед, зимой - сноуборд (раньше каталась на лыжах).
Круто сходить вместе на мк, просто погулять или сходить на какое-то мероприятие. Не особо люблю ходить просто в кафе/ресторан, лучше сначала «полезное/интересное», а потом поесть)
Если у тебя есть парень, то можем дружить парочками - кататься вместе на велах, покататься по Уралу) если нет, то всегда можно girls only)
Алкоголь пью, вейп курю)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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