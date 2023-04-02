24 года, работаю на удаленке. По образованию переводчик, а по факту работаю в IT). Рисую (пытаюсь), читаю/смотрю все жанры, но больше всего люблю детективы, фантастику. Летом - велосипед, зимой - сноуборд (раньше каталась на лыжах). Круто сходить вместе на мк, просто погулять или сходить на какое-то мероприятие. Не особо люблю ходить просто в кафе/ресторан, лучше сначала «полезное/интересное», а потом поесть) Если у тебя есть парень, то можем дружить парочками - кататься вместе на велах, покататься по Уралу) если нет, то всегда можно girls only) Алкоголь пью, вейп курю)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💰 Инвестиции / бизнес 📸 Пофоткаться ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Екатеринбург → другое Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Москва → Другое Может среди вас есть графические дизайнеры.Очень хотела бы пообщаться)

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