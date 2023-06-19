Екатеринбург
Профиль пользователя AnnaSerditova
О себе
Интересуюсь путешествиями, но пока мало где была, мечтаю, когда-нибудь завести свой блог о путешествиях.
Учусь на SMM-специалиста (ведение и развитие социальных сетей, маркетинг в соц.сетях).
Люблю заниматься спортом (бег, йога, зумба и все что придет в голову), иногда приходится заставлять себя что-то сделать)
Обажаю видео-игры, в особенности: GTA; residen evil, tomb raider, need for speed, sims.
Веду здоровый образ жизни, вегетарианка.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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