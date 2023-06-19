Интересуюсь путешествиями, но пока мало где была, мечтаю, когда-нибудь завести свой блог о путешествиях. Учусь на SMM-специалиста (ведение и развитие социальных сетей, маркетинг в соц.сетях). Люблю заниматься спортом (бег, йога, зумба и все что придет в голову), иногда приходится заставлять себя что-то сделать) Обажаю видео-игры, в особенности: GTA; residen evil, tomb raider, need for speed, sims. Веду здоровый образ жизни, вегетарианка.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

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