О себе

Привет :) Я ищу новых подруг, интересные знакомства, чтобы иногда встретиться, прогуляться по городу или попить кофе в красивом кафе, обсудить волнующие друг дря друга темы :).

Люблю так же активный отдых - покататься на велосипеде, сходить в поход и, возможно, ваши варианты тоже!

Буду рада новым знакомствам! 🙂🌞