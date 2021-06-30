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Екатеринбург
Привет :) Я ищу новых подруг, интересные знакомства, чтобы иногда встретиться, прогуляться по городу или попить кофе в красивом кафе, обсудить волнующие друг дря друга темы :).
Екатеринбург
Профиль пользователя AnnaK
О себе
Привет :) Я ищу новых подруг, интересные знакомства, чтобы иногда встретиться, прогуляться по городу или попить кофе в красивом кафе, обсудить волнующие друг дря друга темы :).
Люблю так же активный отдых - покататься на велосипеде, сходить в поход и, возможно, ваши варианты тоже!
Буду рада новым знакомствам! 🙂🌞
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💨 Кальян🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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