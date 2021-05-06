Екатеринбург
Профиль пользователя Anna_17
О себе
Занимаюсь дизайном интерьера, люблю читать художественную литературу и книги по психологии, катаюсь на велосипеде, люблю театр, кино.
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 💃 Потанцевать
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.