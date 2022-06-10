Екатеринбург
Профиль пользователя Anna36

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фото #2 пользователя Anna36

О себе

Мне 23🙈
Отношения не ищу , хочу найти человека с которым можно пообщаться на различные темы и прогулок по городу и просто повеселиться

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в любое время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexrandra
Екатеринбург → Другое

Погулять вечером

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