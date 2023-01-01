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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя anita23
О себе
Учусь на первом курсе на технолога, катаюсь на горных лыжах, велосипеде, играю в настольный теннис, футбол, баскетбол, люблю активный отдых, читаю детективы, либо короткие рассказы, иногда на английском, слушаю абсолютно разную музыку, смотрю аниме, любимые фильмы: 1+1, все фильмы марвел, любой шерлок холм, зз весы, живу в екб
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться
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