Екатеринбург

Профиль пользователя anita23

О себе Учусь на первом курсе на технолога, катаюсь на горных лыжах, велосипеде, играю в настольный теннис, футбол, баскетбол, люблю активный отдых, читаю детективы, либо короткие рассказы, иногда на английском, слушаю абсолютно разную музыку, смотрю аниме, любимые фильмы: 1+1, все фильмы марвел, любой шерлок холм, зз весы, живу в екб

Была в сети две недели назад

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