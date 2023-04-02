Екатеринбург
Профиль пользователя Angukov

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Leksa1707
Екатеринбург → Другое

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