Екатеринбург
Профиль пользователя Andre87

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О себе

Люблю юмор во многих его проявлениях.
Собеседник из меня так себе, предпочитаю слушать, особенно в новой компании.
Кроме работы мало на что остаётся времени, но иногда хочется новых впечатлений.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять/покататься по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое

Уважаемые господа ))

маленькое фото пользователя Enzhe
Екатеринбург → Другое

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое

Прогуляться, насладиться летом

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