Люблю юмор во многих его проявлениях. Собеседник из меня так себе, предпочитаю слушать, особенно в новой компании. Кроме работы мало на что остаётся времени, но иногда хочется новых впечатлений.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.