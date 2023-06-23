Екатеринбург
Профиль пользователя Amor_faty

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О себе

Картинные галереи и музеи - моя любовь. А ещё путешествия, поездки в другие города, пешие лесные походы.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Екатеринбург → другое

Найти подругу)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Enzhe
Екатеринбург → Другое

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

маленькое фото пользователя Vaselya000
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Evgenia........a
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Екатеринбург → Другое

Прогуляться в парке

маленькое фото пользователя DaKi
Екатеринбург → Другое

Буду рада компании

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.