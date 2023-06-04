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Екатеринбург
Профиль пользователя Amir0209

фото пользователя Amir0209
фото #2 пользователя Amir0209

О себе

Слушай классическую музыку не занимаюсь спортом чем само обманка лучше физически работать

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🏫 Учеба ✝️ Религия 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Екатеринбург → активный отдых
Вечером кто хочет погулять на Горке уктус

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя hydya
Екатеринбург → Другое
Сходить вечером куда-нибудь
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