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Екатеринбург
Профиль пользователя Ameli.nova

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О себе

Очень хочется найти подружку с собачкой- желательно маленькой и здорово если это тоже шпиц !😃у меня шпиц Джонни 4 месяца,хочется вместе гулять и общаться,это прям кайф был бы 🫶🏻 Но,и просто общение тоже приветствую) обожаю ходить на психологические мероприятия девочками ,разные встречи душевные /завтраки/обеды ..на тему самореализации,женственности и тд и просто приятное время провождения . Без негатива и токсичности - её и так сейчас в мире безумно много)
Занимаюсь астрологией ,нумерологией немножко и таро 🤍маникюрю уже более 5 лет 💅🏻

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Гулять с шпицами 🫶🏻

маленькое фото пользователя Kosmo_ma
маленькое фото пользователя Belozerskayaaa
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Maksyral

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя meowlesya

Екатеринбург → пообщаться

Хотелось бы найти приятное общение, возможно прогуляться компанией.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя AlexS8

Екатеринбург → пообщаться

Пообщаемся, можно выпить кофе вместе 😇

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя EvaMar

Екатеринбург → пообщаться

Прогуляться в Центре города

Откликнулись 2 участника

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