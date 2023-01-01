О себе

Очень хочется найти подружку с собачкой- желательно маленькой и здорово если это тоже шпиц !😃у меня шпиц Джонни 4 месяца,хочется вместе гулять и общаться,это прям кайф был бы 🫶🏻 Но,и просто общение тоже приветствую) обожаю ходить на психологические мероприятия девочками ,разные встречи душевные /завтраки/обеды ..на тему самореализации,женственности и тд и просто приятное время провождения . Без негатива и токсичности - её и так сейчас в мире безумно много)

Занимаюсь астрологией ,нумерологией немножко и таро 🤍маникюрю уже более 5 лет 💅🏻