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Екатеринбург
Очень хочется найти подружку с собачкой- желательно маленькой и здорово если это тоже шпиц !😃у меня шпиц Джонни 4 месяца,хочется вместе гулять и общаться,это прям кайф был бы 🫶🏻 Но,и просто общение тоже приветствую) обожаю ходить на психологические мероприятия девочками ,разные встречи душевные /завтраки/обеды ..на тему самореализации,женственности и тд и просто приятное время провождения . Без негатива и токсичности - её и так сейчас в мире безумно много)
Екатеринбург
Профиль пользователя Ameli.nova
О себе
Очень хочется найти подружку с собачкой- желательно маленькой и здорово если это тоже шпиц !😃у меня шпиц Джонни 4 месяца,хочется вместе гулять и общаться,это прям кайф был бы 🫶🏻 Но,и просто общение тоже приветствую) обожаю ходить на психологические мероприятия девочками ,разные встречи душевные /завтраки/обеды ..на тему самореализации,женственности и тд и просто приятное время провождения . Без негатива и токсичности - её и так сейчас в мире безумно много)
Занимаюсь астрологией ,нумерологией немножко и таро 🤍маникюрю уже более 5 лет 💅🏻
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей
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