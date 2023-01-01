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Екатеринбург
Играю на синтезаторе, самоучка! Люблю слушать рнб и джаз, и другие направления
Екатеринбург
Профиль пользователя AmeliaSwan
О себе
Играю на синтезаторе, самоучка! Люблю слушать рнб и джаз, и другие направления
Изучаю французский 2,5 месяца, скоро начну учить итальянский
Преподаю английский язык взрослым в онлайн-школе
Большая фанатка сериала Доктор Кто, к юбилею хочу связать шарф 4 доктора :)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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