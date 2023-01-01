Екатеринбург

Профиль пользователя AmeliaSwan

О себе Играю на синтезаторе, самоучка! Люблю слушать рнб и джаз, и другие направления

Изучаю французский 2,5 месяца, скоро начну учить итальянский

Преподаю английский язык взрослым в онлайн-школе

Большая фанатка сериала Доктор Кто, к юбилею хочу связать шарф 4 доктора :)

Была в сети на прошлой неделе

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