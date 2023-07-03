Я люблю читать книги, смотреть ютуб каналы, долго гулять(особенно на природе), сидеть в кафе, кинотеатры, смотрю сериалы, аниме, мультфильмы и тд. В клубы не очень люблю ходить, поскольку много энергии забирает, хотя потанцевать я не против. Учусь в университете. )

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги

Екатеринбург → прогуляться, перекусить В прошлом году переехала, хочу найти человечка с общими интересами

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