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Екатеринбург
Профиль пользователя Algne

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О себе

Ищу друзей и людей по интересам)
Рисую, всякие штуки творческие делаю, одежду расписываю
Смотрю сериалы/ониме
Есть тоту, занимаюсь ноготочками 💅

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика
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