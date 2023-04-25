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Екатеринбург
Ищу друзей и людей по интересам)
Екатеринбург
Профиль пользователя Algne
О себе
Ищу друзей и людей по интересам)
Рисую, всякие штуки творческие делаю, одежду расписываю
Смотрю сериалы/ониме
Есть тоту, занимаюсь ноготочками 💅
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться
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