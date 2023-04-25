Екатеринбург

Профиль пользователя Algne

О себе Ищу друзей и людей по интересам)

Рисую, всякие штуки творческие делаю, одежду расписываю

Смотрю сериалы/ониме

Есть тоту, занимаюсь ноготочками 💅

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

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