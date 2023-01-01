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Екатеринбург
Профиль пользователя AlexS8

фото пользователя AlexS8

О себе

Привет) Я Саша и очень хочу найти подругу. Предпочитаю с начала пообщаться онлайн, а позже, если получится выкрасть немного времени, то встретиться. На встрече могу быть стеснительной, но я просто долго привыкаю к человеку 😅😊

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Пообщаемся, можно выпить кофе вместе 😇

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Екатеринбург → путешествия

Путешествия по Екатеринбургу и Свердловской области

Откликнулись 3 участника

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