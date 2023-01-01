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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя AlexS8
О себе
Привет) Я Саша и очень хочу найти подругу. Предпочитаю с начала пообщаться онлайн, а позже, если получится выкрасть немного времени, то встретиться. На встрече могу быть стеснительной, но я просто долго привыкаю к человеку 😅😊
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
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