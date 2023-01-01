О себе

Привет) Я Саша и очень хочу найти подругу. Предпочитаю с начала пообщаться онлайн, а позже, если получится выкрасть немного времени, то встретиться. На встрече могу быть стеснительной, но я просто долго привыкаю к человеку 😅😊